Ким Чен Ын назвал «разбойническими» санкции в отношении КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «разбойническими» международные санкции, введенные против Пхеньяна, и пообещал, что северокорейский народ продолжит оставаться сплоченным в борьбе против враждебных сил. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, об этом он заявил в ходе посещения прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма на юго-востоке республики.
«Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой. Это смертный бой за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за создание народного счастья», — сказал Ким Чен Ын.
По его словам, «когда в это тяжелое время будет завершено такое крупномасштабное строительство, весь мир увидит единство и сплоченность партии, армии и народа». Лидер КНДР также распорядился, чтобы проект был закончен в следующем году, к годовщине образования Трудовой партии Кореи (10 октября).
Строящаяся туристическая зона расположена на полуострове Кальма по соседству с одноименным аэропортом. В 2016 году он стал площадкой для проведения международного авиационного фестиваля. На полуострове есть пляж длиной 4 км, вокруг которого и предполагается создать дополнительную инфраструктуру, включая несколько отелей. Проект включает в себя и работы по облагораживанию территории, созданию парков и искусственных прудов.
С начала года на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
41 просмотров