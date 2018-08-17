Ким Чен Ын назвал «разбойническими» санкции в отношении КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «разбойническими» международные санкции, введенные против Пхеньяна, и пообещал, что северокорейский народ продолжит оставаться сплоченным в борьбе против враждебных сил. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, об этом он заявил в ходе посещения прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма на юго-востоке республики.

«Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой. Это смертный бой за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за создание народного счастья», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, «когда в это тяжелое время будет завершено такое крупномасштабное строительство, весь мир увидит единство и сплоченность партии, армии и народа». Лидер КНДР также распорядился, чтобы проект был закончен в следующем году, к годовщине образования Трудовой партии Кореи (10 октября).

Строящаяся туристическая зона расположена на полуострове Кальма по соседству с одноименным аэропортом. В 2016 году он стал площадкой для проведения международного авиационного фестиваля. На полуострове есть пляж длиной 4 км, вокруг которого и предполагается создать дополнительную инфраструктуру, включая несколько отелей. Проект включает в себя и работы по облагораживанию территории, созданию парков и искусственных прудов.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря прошлого года. Тогда Совбез ООН ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

С начала года на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

41 просмотров