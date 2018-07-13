Ким Чен Ын хочет превратить КНДР в «нормальную страну», заявили в Сеуле

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал все стороны способствовать денуклеаризации Северной Кореи, так как ее лидер намерен сделать свою страну нормальной, сообщает агентство Ренхап.
 
«Я дважды встречался с председателем Ким Чен Ыном. У него есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и превратить Северную Корею в нормальную страну. Если председатель Ким сдержит свое обещание по денуклеаризации, то он сможет привести свою страну к процветанию», — сказал он, выступая в Сингапуре, где находится с визитом, передают РИА Новости.
 
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| 2018-07-13T10:04:22+00:00 13 июля 2018, 10:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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