Ким Чен Ын хочет превратить КНДР в «нормальную страну», заявили в Сеуле

«Я дважды встречался с председателем Ким Чен Ыном. У него есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и превратить Северную Корею в нормальную страну. Если председатель Ким сдержит свое обещание по денуклеаризации, то он сможет привести свою страну к процветанию», — сказал он, выступая в Сингапуре, где находится с визитом, передают РИА Новости.