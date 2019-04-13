Ким Чен Ын будет терпеливо ждать «мудрого» решения США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов подождать смены подхода США к переговорам до конца года.

Как передает Lenta.ru, oб этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что будет терпеливо ждать, пока США примут «мудрое» решение изменить стратегию переговоров, которое позволит провести новые переговоры. Однако такую же хорошую возможность, как в прошлый раз, будет найти труднее, отметил он.

Если США найдут нужную методику и предложат проведение третьей встречи глав двух государств, то КНДР готова согласиться. В противном случае перспектива решения ядерного вопроса будет «мрачна и весьма опасна», подчеркнул северокорейский лидер.

Помимо этого Ким Чен Ын охарактеризовал отношения между ним и президентом США Дональдом Трампом как «прекрасные».

Второй саммит США и КНДР прошел во Вьетнаме 27-28 февраля. Вашингтон предложил Пхеньяну полностью демонтировать ядерную инфраструктуру страны, ликвидировать программы по разработке химического и биологического оружия, пустить под нож баллистические ракеты и пусковые установки, а также закрыть связанные с вышеуказанными пунктами производства двойного назначения.