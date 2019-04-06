Кикабидзе: «Всю ночь плакал, как женщина»

Знаменитый грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе заявил, что очень тяжело перенес новость о кончине своего друга, выдающегося режиссера Георгия Данелия, сообщает sputnik-georgia.ru.

Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет. По словам супруги кинорежиссера, у него остановилось сердце.

«Мне очень трудно говорить, я всю ночь плакал, как женщина. Царство ему небесное. Я лично его никогда не забуду, потому что он сделал из меня такого артиста, про которого говорят большие артисты. Это все Гия, там моей заслуги нет», — сказал Кикабидзе.

Он рассказал об одной из телефонных бесед с легендарным режиссером, которая состоялась пару месяцев назад.

«Он сказал: Буба, я тоже болел серьезно, и когда я уйду, — я первым уйду потому, что я старше тебя. И когда придет твое время, и ты переселишься и будешь входить во врата Святого Петра, там с правой стороны я буду тебя ждать», — поделился Кикабидзе.

В ответ на это артист ответил: «У меня будут две удочки, и мы с тобой пойдем ловить золотых рыбок. Вечером устроим застолье из разнообразных блюд, такой рыбный день. Пригласим всех наших близких друзей, которые раньше ушли, и поднимем тост за тех, кто остался в Москве, в Тбилиси, в России, в Грузии…».