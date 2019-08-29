Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

«Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь», — заявил артист, пишет lenta.ru.

Он добавил, что очень любит граждан России, однако не любит политику страны. «Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет», — высказался Кикабидзе.

| 2019-08-29T21:34:45+00:00 29 августа 2019, 21:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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