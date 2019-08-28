Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи

«Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. <…> Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — сказал он.