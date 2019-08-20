Киев заявил, что готов начать 20 августа демонтаж укреплений у моста в Станице Луганской

Украинская сторона заявила о готовности приступить к демонтажу фортификационных сооружений моста в районе Станицы Луганской 20 августа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе операции объединенных сил (ООС).

«20 августа 2019 года украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, которые размещены в районе контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская», и к началу работ непосредственно по восстановлению разрушенного моста», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В штабе ООС заявили, что начнут работы по демонтажу укреплений только в случае синхронных действий со стороны так называемой Луганской народной республики.