Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на cайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны.

В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших. «Именно их предложение мы будем передавать на рассмотрение и утверждение высшему руководству», — заявила замглавы министерства Оксана Гаврилюк.

Кроме того, представители общественных организаций проведут анкетирование среди родственников погибших в каждой области и передадут данные опросов на рассмотрение властям.

В октябре Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии «бандеровского» приветствия. «На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: «Героям слава»», — говорится в новой редакции уставов. Помимо этого, обращение к военнослужащим вне строя заменяется с «товарищ» на «пан» .