Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на cайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны.

В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших. «Именно их предложение мы будем передавать на рассмотрение и утверждение высшему руководству», — заявила замглавы министерства Оксана Гаврилюк.

Кроме того, представители общественных организаций проведут анкетирование среди родственников погибших в каждой области и передадут данные опросов на рассмотрение властям.

В октябре Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии «бандеровского» приветствия. «На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: «Героям слава»», — говорится в новой редакции уставов. Помимо этого, обращение к военнослужащим вне строя заменяется с «товарищ» на «пан» .

Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе. Российская сторона настаивает на том, что воссоединение с Крымом соответствовало нормам международного права, и утверждает, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины (lenta.ru).
| 2019-03-23T08:51:37+00:00 23 марта 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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