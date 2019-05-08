Киев признал недействительными выданные в Донбассе российские паспорта

Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны выданные в Донбассе российские паспорта.
Об этом написал на своей странице в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
Украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз добавила, что получивших российские паспорта жителей ДНР и ЛНР могут лишить социальных выплат и пенсий.
На прошлой неделе заместитель Черныша Юрий Грымчак заявил, что в Киеве выяснят имена всех выходцев из Донбасса, кто получит российское гражданство.
В Москве прокомментировали происходящее. «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.(РИА Новости)
| 2019-05-08T14:51:16+00:00 8 мая 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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