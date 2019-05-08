Киев признал недействительными выданные в Донбассе российские паспорта

На прошлой неделе заместитель Черныша Юрий Грымчак заявил, что в Киеве выяснят имена всех выходцев из Донбасса, кто получит российское гражданство.

В Москве прокомментировали происходящее. «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.(РИА Новости)