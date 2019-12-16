Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что часть военной помощи США будет направлена на покупку летального оружия.
Ранее Конгресс США выделил Украине на 2020 год 300 миллионов долларов военной поддержки.
«Часть этих средств будет использована на летальное вооружение. У нас есть определенный перечень того, что для нашей армии нужно прямо сейчас. И из этого перечня является то, что Соединенные Штаты готовы дать прямо сейчас. Далее происходит конкурсный процесс отбора заявок … Вы же знаете, что нам никто денег в коробках из-под обуви не пересылает. Эти деньги используются для производства, приобретения и поставок нужной нам техники и вооружения», — заявил Пристайко в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.