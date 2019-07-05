Киев, Консульство, «умный дом»

В Киеве, совсем рядом с Посольством Азербайджана в Украине, вскоре появится новое здание Консульского отдела нашей страны. Об этом # сообщили в Посольстве Азербайджана в Украине. Новое здание Консульского отдела будет иметь тот же адрес, что Посольство нашей страны- улица Глубочицкая, 24. Территория нового здания составит около 200 квадратных метров. Что особо важно, данный дом будет построен по «смарт-технологиям». То есть, Консульство Азербайджана в Украине вполне можно будет назвать «умным домом». Строительство здания, закладка фундамента, начнется в конце июля, а уже в сентябре нынешнего года планируется его сдача.

Строить новое здание Консульского отдела при Посольстве Азербайджана будет одна из ведущих в Украине строительных компаний «Сервус», которая специализируется на возведении «умных домов». Полная стоимость проекта, включая его внутреннюю отделку, составляет чуть более 90.000 долларов. Данный проект, по инициативе Посольства Азербайджана в Украине, реализуется при финансовой поддержке Торгового Дома Азербайджана в Украине и ряда азербайджанских бизнесменов и компаний, работающих в этой стране. Так, благодаря их общим усилиям, существенно облегчится решение проблем огромной армии азербайджанцев, временно или постоянно проживающих в Украине.