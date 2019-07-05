Киев, Консульство, «умный дом»

В Киеве, совсем рядом с Посольством Азербайджана в Украине, вскоре появится новое здание Консульского отдела нашей страны. Об этом # сообщили в Посольстве Азербайджана в Украине. Новое здание Консульского отдела  будет иметь тот же адрес, что Посольство нашей страны- улица Глубочицкая, 24. Территория нового здания составит около 200 квадратных метров. Что особо важно, данный дом будет построен по «смарт-технологиям». То есть, Консульство Азербайджана в Украине вполне можно будет назвать «умным домом». Строительство здания, закладка фундамента, начнется в конце июля, а уже в сентябре нынешнего года планируется его сдача.

Строить новое здание Консульского отдела при Посольстве Азербайджана будет одна из ведущих в Украине строительных компаний «Сервус», которая специализируется на возведении «умных домов». Полная стоимость проекта, включая его внутреннюю отделку, составляет  чуть более  90.000 долларов. Данный проект, по инициативе Посольства Азербайджана в Украине, реализуется при финансовой поддержке Торгового Дома Азербайджана в Украине и ряда азербайджанских  бизнесменов и компаний, работающих в этой стране. Так, благодаря  их общим усилиям,  существенно облегчится решение проблем огромной армии азербайджанцев, временно или постоянно проживающих в Украине.

| 2019-07-05T16:18:52+00:00 5 июля 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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