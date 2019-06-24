Кибератаки против Тегерана не увенчались успехом

Кибератаки против Ирана, информация о которых появилась в субботу в СМИ, оказались безуспешными. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми, сообщает ТАСС.

«Средства массовой информации спрашивают о кибератаках против Ирана, — написал Джахруми. — Атаки не увенчались успехом, хотя [их организаторы] приложили много усилий».

По словам министра, «в минувшем году иранской стороне удалось обезвредить 33 млн кибератак». «Хочу отметить, что мы уже в течение долгого времени имеем дело с кибертерроризмом», — добавил он.

В субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение американским министерством обороны кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены. Белый дом и Киберкомандование ВС США отказались прокомментировать данную информацию.