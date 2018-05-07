Кибер воровство

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебных процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении обвиняемого в нарушении системы работы электронно-вычислительных машин и краже гражданина Молдовы Петровичи Сергея Аксентьевича.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева прокурор объявил обвинительный акт.

С.Петровичи признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Выступающий на процессе представитель банка заявил, что со стороны обвиняемого никаких поступков по возмещению ущерба не было.

Процесс продлится до 14 мая.

Отметим, по уголовному делу, возбужденному в Службе Государственной безопасности (СГБ) по факту незаконного вмешательства действующей за пределами Азербайджанской Республики организованной киберпреступной группировки в компьютерную систему банков страны посредством сети интернет, перевода денежных средств, бесконтактного вывода денег из банкоматов и других операций, повлекших собой хищение в целом 3 000 000 манатов. Уголовное дело было возбуждено по статьям 177.3.2 и 273.4. В результате судебных процессов по международному розыску был задержан проходящий по делу член международной киберпреступной группировки, гражданин иностранного государства Петровичи Сергей Аксентьевич. 30 декабря 2017 года он был экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

Согласно обвинению, 12-15 июля 2017 года он вытащил из банкоматов 1 миллион 464 тысячи 50 манатов.

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