KfW выделит Грузии свыше 8 млн. евро на реформы в энергетике

Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW) предоставит Грузии грант в размере 8 млн. 440 тыс. евро для поддержки энергетических реформ в Грузии.

Соответствующее соглашение было оформлено в Министерстве экономики, которое подписали заместитель министра экономики Давид Твалабеишвили и директор регионального отделения Немецкого банка реконструкции на Южном Кавказе Клаус Вигель.

«Эта помощь включает в себя поддержку реформ в энергетике в различных направлениях, в том числе энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, совершенствование законодательной базы, и мы считаем, что эта помощь будет очень продуктивной для этих важных целей, которые мы запланировали», — заявил Давид Твалабеишвили.

Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW) поможет Министерству экономики в реализации проекта технической помощи.