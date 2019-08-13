Кесарю кесарево, а Богу Божье…

Первая христианская церковь на территории нынешней Грузии была построена в Мцхета. Ныне там стоит собор Свети-Цховели. В построении церквей Грузии в архитектурном отношении прослеживаются противоположные тенденции. С одной стороны местные, центрально-купольные постройки; а с другой стороны церкви, построенные в базиличной форме. К ним относятся первые церкви на территории Грузии IV-V вв. с двухскатной формой крыши.

Из большой группы базилик конца V века (478-493 гг) можно указать Болнисский Сион, расположенный на юго-западе Тифлиса. Несмотря на значительные «обновления» (в XVII веке и в 30-е годы прошлого столетия) Болнисский Сион в основном сохранил свой первоначальный облик и представляет собой трехнефную базилику. Сводчатые перекрытия, разница в высоте нефов, отсутствие западного нартекса отличает Болнисский Сион от эллинистических базилик. Вход в Сион, в отличие от других христианских храмов, осуществлялся не с запада, а с севера и с юга. (В.В.Беридзе. Архитектура Грузии. Москва,1948).

Абсида центрального нефа имеет сильно выступающую полукруглую форму — «явление архаичное», известное только по храмам в Кавказской Албании (Кум, Судагылан), а также в Болнис-Капанакчи и в Дманиси (около середины VI в.). На рельефе в Болниси (конец V в.) между павлинами изображен христианский крест. Анализ этого рельефа и его стиль, в частности изображение дерева (дерево жизни) с сернами по сторонам, позволяет сравнить этот памятник с предметами из древней Албании (бронзовый кувшин из Кубачи с павлинами по сторонам пальмы, павлины по сторонам дерева на мингечаурском камне и сердоликовая печатка с таким же деревом из погребения в сел. Хыныслы Шемахинского района). (К.В. Тревер. Очерки по истории и культуре Кавказкой Албании (IV в.до н.э.- VII в. н.э.) Москва-Ленинград,1959).

Дальнейшее развитие такой архитектуры можно увидеть в большом кафедральном соборе середины VI века в селении Ниноцминда, входящем в состав района Сагареджо. К сожалению, Ниноцминдский кафедрал, много раз реставрированный в прошлом, ныне представляет собой развалины. Почему то, некоторым яростным и «богобоязненным верующим» даже в голову не приходит восстановить этот памятник, расположенный всего в 35 километрах от столицы Грузии. Дело в том, что все исследователи считают эту церковь албанским памятником. Надпись, сохранившаяся на стене Ниноцминдского собора на территории Грузии, в районе Сагареджо, который К.Тревер считает территорией исторической Албании, относится к числу албанских надписей. Эта надпись в три строки, по мнению А. Шанидзе, высечена «на языке народа, который у грузин назывался «херами» и который, живя в соседстве с грузинами с восточной стороны, входил в состав албанского государственного образования».

В центре горного селения Кум, в 8 км от города Гах, на берегу реки Кум-Чай, в лесистом ущелье сохранились развалины большого албанского храма, о котором упоминает А.С.Хаханов. Этот храм был изучен и описан П.Д. Барановским, который при первом же осмотре отнес его к VI в. Раскопки храма, производившиеся Управлением охраны памятников Азербайджана в 1939 году, и исследование вскрытых остатков этого некогда величественного здания показали, что храм является трехнефной базиликой с выступающими полукруглыми абсидами, обнесенной с трех сторон галереей; он сходен по типу, как указывает П.Д.Барановский, с базиликами в Болниси (вторая половина V в.), Уриатубани (VI в.) на территории нынешней Грузии и с храмами в Текоре и Ереруйке (V-VI вв.) на территории нынешней Армении.

Но почему то, иногда в современной историографии нашего стратегического союзника «забывается» не только о культуре Кавказских албанцев, но даже об их физическом существовании в древности и в раннем средневековье.