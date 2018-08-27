Кенийский рыбак спасшийся от крокодила угодил в пасть гиппопотама

Друг погибшего рассказал, что у самки, по всей видимости, недавно были роды, что объясняет ее агрессивное поведение.

«Омари находился в задней части лодки. Все произошло настолько быстро, что я не смог помочь ему», — сказал он.

Ранее Омари провел три месяца в больнице после нападения крокодила, которое, как отмечает издание, произошло в том же месте около года назад.

РИА Новости