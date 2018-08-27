Кенийский рыбак спасшийся от крокодила угодил в пасть гиппопотама

В Кении бегемот убил рыбака, которому ранее удалось спастись от крокодила, сообщает издание The Standard.
Хамиси Омари рыбачил на озере Виктория, когда его лодку атаковала самка гиппопотама. Из-за удара 23-летний мужчина выпал за борт. Находившийся в лодке друг не смог помочь ему, и животное растерзало Омари.

Друг погибшего рассказал, что у самки, по всей видимости, недавно были роды, что объясняет ее агрессивное поведение.

«Омари находился в задней части лодки. Все произошло настолько быстро, что я не смог помочь ему», — сказал он.

Ранее Омари провел три месяца в больнице после нападения крокодила, которое, как отмечает издание, произошло в том же месте около года назад.

РИА Новости

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| 2018-08-27T22:12:09+00:00 28 августа 2018, 00:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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