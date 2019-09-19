Кэмерон просил, чтобы королева повлияла на референдум о независимости Шотландии

Бывший глава британского правительства (2010-2016) Дэвид Кэмерон заявил, что он просил личного секретаря королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы королева оказала влияние на итоги референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что в сентябре 2014 года Кэмерон гостил в замке Балморал (частной резиденции британских монархов в Шотландии — прим. ТАСС), когда узнал результаты опроса cоциологической службы YouGov, согласно которым большая часть шотландцев хотела выхода Шотландии из состава Великобритании.

«Я помню свои разговоры с моим личным секретарем, его разговоры с личным секретарем королевы и мои разговоры с личным секретарем королевы. Я не просил ни о чем, что было бы каким-либо образом неуместно или неконституционно, но просто поднятая бровь, знаете, даже на четверть дюйма, как мы думали, могла бы иметь значение», — приводит газета слова Кэмерона.(ТАСС)