Кемаль Кылычдароглу призвал к прямому диалогу Анкары и Дамаска

Установление прямого канала связи между Анкарой и Дамаском является самым простым путем к мирному урегулированию в Сирии, заявил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

«Канал связи между Анкарой и Дамаском — это самый простой путь к миру», — сказал Кылычдароглу, выступая на организованной его партией международной конференции по Сирии в Стамбуле. Его цитирует газета Hurriyet.

Он отметил важность восстановления мира и стабильности в Сирии для поддержания спокойствия в Турции. Подчеркнув, что Сирия и Турция имеют общую историю и прочные культурные связи, Кылычдароглу выразил надежду на восстановление дружбы и добрососедских отношений между двумя странами.

По его словам, Турция вправе бороться с террористическими организациями на сирийской территории, чтобы обеспечить свою безопасность. «Борьба Турции с терроризмом за пределами своих границ является правом, гарантированным международными соглашениями и обязательствами», — сказал Кылычдароглу. (РИА Новости)