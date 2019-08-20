Кейт Миддлтон получила от супруга оскорбительный приз

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон расстроилась, когда принц Уильям вручил ей оскорбительный приз после проигрыша в благотворительной парусной регате, сообщает Express.co.uk.

Отмечается, что яхта герцогини пришла последней. Когда настало время награждения, супруг, выступавший в другой команде, вручил Миддлтон «утешительный», и одновременно оскорбительный приз — большую деревянную ложку. Герцогиня приняла «награду», но тут же, раздосадовавшись, закрыла лицо руками.

Уточняется, что состязание состоялось у берегов острова Уайт в проливе Ла-Манш.

gazeta.ru