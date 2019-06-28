КC Турции признал арест журналиста Юджела незаконным

Конституционный суд (КС) Турции признал незаконным содержание под стражей корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела. Противоправное содержание в следственном изоляторе нарушило права Юджела на личную безопасность, свободу и свободу слова, говорится в постановлении суда, обнародованном в пятницу, 28 июня. КС также обязал власти выплатить журналисту компенсацию в 25 тысяч турецких лир (3800 евро в пересчете).

В то же время Конституционный суд не нашел признаков нарушения турецкими властями закона о запрете пыток, на чем настаивал Юджел. Журналист утверждал, что в СИЗО он неоднократно подвергался избиениям и угрозам.

Адвокат Вейсел Ок, комментируя решение суда, констатировал, что Юджелу невозможно вменить в вину «ничего, кроме журналистики». В то же время он выразил разочарование тем, что суд в Анкаре не вынес решения раньше.

Дениз Юджел с февраля 2017 года провел в турецком СИЗО почти год, из них девять месяцев — в одиночной камере. За это время ему так и не предъявили обвинения. После того как прокуратура все же вынесла обвинительное заключение, журналист был выпущен из тюрьмы Силиври под Стамбулом и покинул Турцию. С июня 2018 года Юджела судят в Турции заочно. Его обвиняют в пропаганде терроризма и национальной розни.