Казахстанский (не)транзит власти

Президентские выборы в Казахстане закончились вполне ожидаемо. Это если говорить об общих арифметических показателях. Кандидат власти и действующий президент победил, набрав чуть меньше 71% голосов при явке 77,4%.

Интересно, что победитель действительно свободных и демократических выборов в Украине Владимир Зеленский набрал даже больше — 73%. Если для Украины это феноменальный результат, в прошлом победители набирали гораздо меньше, и настоящая победа при очень сильной конкуренции, то для властного кандидата в Казахстане Касыма-Жомарта Токаева успех весьма относителен.

Называть казахстанские выборы свободными невозможно. Тем не менее, по сравнению с предыдущими с Нурсултаном Назарбаевым налицо некоторые отличия.

Во-первых. Власть откровенно играла на понижение явки. Все было направлено на то, чтобы показать полную преемственность предыдущему курсу как во внутренней, так и во внешней политике. Другими словами, избирателя подталкивали к мысли, что результат заранее известен, не стоит даже напрягаться и ходить на участок для голосования. В какой-то мере относительно низкое участие в голосовании является следствием такого хода кампании.

Во-вторых. В социальных сетях более молодые избиратели высказывались нелицеприятно о власти и выборах. Было очевидно, что в обществе нарастает протестный потенциал. Особенно он проявлялся в больших городах. Несмотря на бодрый официальный тон, во властных коридорах очень опасались уличных протестов. Нельзя сказать, что для Казахстана это новое явление, но для нового президента это неприятно.

В-третьих. Власти пришлось допустить на выборы не только ручную оппозицию, иначе мир не признал результаты выборов, что стало бы ударом по конструкции транзита власти столь тщательно выстроенным Назарбаевым.

В-четвертых. Протесты предполагались, но их размах оказался неожиданным. Особенно в столице Нур-Султане и Алма-Аты. Сотни людей вышли на улицы и площади. Это весьма знаковое явление и в будущем не обещает спокойствия для власти.

Хотя Токаев и заявил, что никакого транзита власти нет, он избранный президент и намерен работать в полную силу, положение не такое однозначное, как его хочется представить.

Низкая явка вышла далеко за пределы планируемой. Более того, по отчетам наблюдателей, на многих участках Токаев проиграл своему главному конкуренту — оппозиционеру Амиржану Косанову — минимум в полтора-два раза.

Токаев провозгласил своим лозунгом «Преемственность!». Тем самым выборы должны были стать в какой-то мере плебисцитом о доверии курсу Назарбаева и его продолжателю Токаеву. И сотни людей, которые вышли в столице и Алма-Аты против проведения недемократичных выборов, показали определенное раскачивание властной конструкции.

Не случайно МВД сразу же отключило весь интернет в районе протестов и начало разгон демонстраций. Призрак так называемой цветной революции стал витать в воздухе. Конечно сотни людей совсем не сотни тысяч, которые выходили в Киеве в 2013-2014 гг., но с учетом местных особенностей власть имущим было чего бояться.

Еще одна особенность. Токаев призвал полицию относиться к протестующим толерантно. Тем не менее, правоохранители действовали вопреки главе государства гораздо жестче в отличие от таких же митингов трехлетней давности по вопросу использования казахстанских земель иностранцами. Задержания были с избиениями и хватанием под руку всех, кто просто шел рядом. Независимые журналисты насчитали как минимум несколько десятков человек, которые в этот момент шли на избирательный участок, а оказались в автозаке.

Это весьма показательно. Фактически казахстанские силовики подчиняются не президенту, а Совету безопасности, которым руководит Назарбаев. Правоохранительные органы как будто специально работают на то, чтобы СМИ могли показать ужасные картинки с избрания Токаева. Другими словами, налицо попытка девальвировать победу президента.

Подчиненность силовиков мало кого интересует. Выборы были за Токаева, значит и протесты подавляет он. Иностранные СМИ уже показывают картинку жестких арестов и проецируют ее на него. Ему создается негативный международный имидж.

Последние две недели избирательной кампании очень активным был Нурсултан Назарбаев. Настолько, что в какой-то мере оттенил главного кандидата. Навряд ли это случайность.

Несмотря на то, что Токаев говорит об отсутствии транзита власти, на самом деле борьба в Казахстане далеко не окончена. По примеру соседнего Узбекистана Назарбаева очень беспокоит вопрос о том, что будет после его реального отхода от власти. Сохранит ли его клан во главе дочерей и их супругов или они будет отстранены от власти со всеми вытекающими из этого последствиями. Вплоть до ограничения личной свободы.

В Ташкенте кланы смогли мирно договориться за счет последователей Каримова. Смогут ли это сделать в Казахстане, когда придет время, очень большой вопрос с учетом кланового и даже трайболистского характера казахстанского общества. При всем, по крайней мере, внешнем характере продолжения прежнего курса Токаевым Назарбаев, а также члены его семьи и ближайшего окружения, довериться никому не могут. Да и внутри назарбаевского клана, вернее сказать, круга полно противоречий и внутренней борьбы.

Вот почему Токаева предпочитают держать на коротком поводке и не позволять влиять на силовиков. Они главная и последняя надежда Назарбаева. Хотя эта опора не такая и крепкая. По крайней мере, в Узбекистане они последовали за преемником Каримова.

На данном этапе внешнеполитический курс Казахстана не изменится. Он сохранит многовекторность и лавирование между Москвой и Пекином. К этому добавляется усилившееся влияние Европейского союза и США. В российской столице пытаются сохранить спокойствие и выдержку, но нервничают все сильнее.

В этом нет ничего удивительного. Явно изменяется политика Узбекистана, которая при всех колебаниях становится более самостоятельной и менее зависимой от Москвы. В Казахстане вполне отдают себе в этом отчет, так как складывается ситуация в двух ведущих государствах в Центральной Азии.

Такие внешние обстоятельства накладывают отпечаток на развитие внутриполитической ситуации в Казахстане. Похоже, что так называемая стабильность, которой не уставал гордиться Назарбаев, уходит в прошлое.