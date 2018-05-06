Казахстан открыл два порта для США

Президент Казахстана Нурсулстан Назарбаев одобрил ратификацию протокола, касающегося транзита специального груза США через порты Актау и Курык в Каспийском море.

Президент Назарбаев подписал закон об изменениях в протоколе соглашения Казахстана с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана. Об этом говорится в газете «Казахстанская правда».

В действующий маршрут железнодорожного транзита специального груза были добавлены два пункта: порты Актау и Курык.

Соглашение между Казахстаном и США о железнодорожном транзите специального груза по территории Казахстана было подписано 20 июня 2010 г.

39 просмотров