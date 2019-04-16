Казахстан, как пространство предсказуемости

Успешность в трудных ипостасях всегда сопряжена с рисками, и для предвосхищения нежелательных тенденций важно действовать не только по знаниям и опыту, но и по наитию. В перипетиях тонкого администрирования всегда компетентны представители бизнеса, сферы, в которой понятие форс-мажор это такая же допустимая норма, как тонко выверенный расчет.

При любых поворотах бизнес никогда не обходится без инвестирования средств. Сами инвестиции — это в своем роде долгосрочный бизнес-план, при рациональном раскладе приносящий гарантированный доход. Благоприятное развитие процесса может иметь постоянство.

В последние годы многие иностранные бизнесмены облюбовали для себя деловую среду Казахстана, на своем примере усвоив, что деньги в этой стране хорошо «работают». Лидер Центральной Азии и в самом деле является средой инвестиционной привлекательности, и на то имеются свои объяснения.

Еще в 2011 году всемирно известная аудиторская компания «Ernst and Young» провела исследования инвестиционной привлекательности Казахстана, опросив более 200 потенциальных и работающих в республике инвесторов. Респонденты представляли 20 государств. Тогда 32% опрошенных отметили Казахстан, как одну из трех наиболее привлекательных для инвестирования стран СНГ. Примерно такое же число респондентов спрогнозировали повышение инвестиционной привлекательности республики.

Большинство компетентных экспертов утверждает, что спустя годы инвестиционный климат в стране стал намного благоприятнее. В 2018 году по критерию «инвестиционная привлекательность» Казахстан в рейтинге Doing Business занял 36 место среди 190 стран. Это подтверждают и статистические данные. Только за первое полугодие 2018 года объем прямых иностранных вложений в экономику Казахстана составил более 12 миллиардов долларов США.

Недавно в стране начал функционировать Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), ставший основной финансовой платформой для привлечения и защиты инвестиций. По мнению руководителя профессионального развития, члена отдела развития стандартов главного исследовательского кодекса этики Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (ААOİFİ) Фархана Нури, через несколько лет именно этот финансовый центр будет играть определяющую роль в регионе.

Член группы арбитров в Международном арбитражном центре МФЦА, член консультативного совета МФЦА по исламским финансам, адвокат старших судов Англии и Уэльса Шейх Билал Хан подчеркнул своевременность создания такого центра в Казахстане.

Суть в том, что страна сейчас отходит от энергетической зависимости, стремясь к диверсификации экономики. По мнению эксперта, финансовые услуги – это, вероятно, самый гибкий сектор, на который можно обратить внимание. Примечательно также и то, что организации Великобритании, США и других государств сейчас покупают через İPO часть активов таких казахстанских компаний-гигантов, как «Самрук Казына», «КазМунайГаз» и «Казтелеком».

Казахстан обладает еще и такой благоприятной для вложений отраслью, как большой аграрный комплекс с его перспективными животноводческим, растениеводческим и зерновым секторами.

Вместе с тем в стране есть множество площадок и возможностей для привлечения инвестиций. Речь о финансовых технологиях, микрофинансировании, малом бизнесе, — считает адвокат старших судов Англии и Уэльса Шейх Билал Хан.

Кстати, о малом бизнесе. В Казахстане деловую погоду делают молодые ученые с их идеями, потому инвестирование в стартапы является одним из удачных и перспективных сфер для вложения средств. К тому же разработки профильных проектов могут найти применение в таких областях, как экология, энергетика, социальная сфера, финансовый сектор, интернет среда с ее мобильными приложениями и так далее.

Но основным направлением для инвестирования в Казахстане продолжает оставаться сырьевой сектор. Страна, богатая природными ресурсами и всеми видами полезных ископаемых, не может быть вне поля интереса деловых кругов других государств, испытывающих сырьевой дефицит.

Согласно данным журнала Forbes Kazahkstan, благодаря İPO (Initial Public Offering) «Казатомпрома», интерес международных инвесторов к урановой индустрии возродился, так как уран, используемый в ядерных реакторах для производства электричества, стал одним из лучших сырьевых товаров 2018 года.

За последние 12 лет в Казахстан привлечено 264 миллиарда долларов США в виде прямых инвестиций. Больше всего инвестируют Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Россия, Китай в основном в сырьевой сектор экономики. В перечне статей национального экспорта Казахстана значатся нефть, медь, цинк, шлаки, руда, минеральное топливо, черные металлы и другое.

Эксперты отмечают еще один важный нюанс: при наличии такого количества природного сырья страна экспортирует на переработку большую ее часть, а после вновь закупает свой же товар, но уже в виде готового продукта. В этой связи открываются возможности для бизнесменов и инвесторов в виде строительства заводов и компаний по переработке природных ископаемых на территории Казахстана. Это позволит снизить стоимость продукции для внутренних покупателей и повысить ее качество для экспорта.

Казахстан предоставляет инвестору существенные гарантии. Среди них – полная защита прав инвесторов, обеспеченная законами Республики Казахстан и ратифицированными международными договорами. Это обеспечивает стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и государственными органами. При национализации и реквизиции инвестору в полном объеме возмещаются причиненные убытки. Инвесторы также имеют свободный доступ ко всей необходимой информации, касающейся их деятельности в стране пребывания.

Государство также предоставляет такие инвестиционные преференции, как освобождение от обложения пошлинами и НДС на импорт, государственные натурные гранты, инвестиционные субсидии, а также освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами, налогами в соответствии с законодательством РК.

В целом специалисты и эксперты отмечают важность и незаменимость такой составляющей инвестиционного рынка Казахстана, как стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А это один из главных показателей привлекательности страны для вложений.