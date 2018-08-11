Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

Казахстан не планирует размещать американские военные базы в каспийском регионе. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава МИДа республики Кайрат Абдрахманов в субботу, 11 августа.

По словам дипломата, между Астаной и Вашингтоном действует соглашение о коммерческих железнодорожных перевозках грузов, которые необходимы для продолжения операции по поддержке правительства Афганистана.

Абдрахманов отметил, что аналогичный контракт действовал между Россией и США в 2010–2015 годах. Власти Казахстана лишь дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.

«Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — заявил глава МИДа, указав, что принцип неприсутствия вооруженных сил третьих стран закреплен в концепции по правовому статусу региона.

12 августа президенты пяти прибрежных государств (Россия, Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан) встретятся в Актау и подведут итоги многолетним переговорам. Днем ранее совещание проведут главы МИД прикаспийских государств.

Президент России Владимир Путин подписал конвенцию по правовому статусу Каспийского моря 29 июня текущего года.

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