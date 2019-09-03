Католическая школа изъяла книги о «Гарри поттере» в США

В американском городе Нэшвилл католическая школа изъяла из своей библиотеки книги о волшебнике Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, книги убрали из-за того, что в них много говорится о проклятиях, заклинаниях и вызываниии «злых духов».

При этом пастор школы уведомил родителей учеников, что изъять из полок «Гарри Поттера» посоветовали экзорцисты. По их словам, в данных произведениях присутствуют добрая и злая магия, что в действительности же является хитрой выдумкой, и противоречит католическому учению.

Пастор считает, что проклятия и заклинания на самом деле существуют, и их надо избегать.

В книгах представлены такие заклинания, как «Avada kedavra» (заклинание убийства), «Crucio» (заклинание пыток), «Imperio» (заклинание контроля над другими).