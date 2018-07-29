Катар дискредитировал соискателей на проведение ЧМ по футболу

Как отмечает Sunday Times, одно из электронных посланий, адресованное замглавы заявочного комитета Али аль-Тавади, свидетельствует о том, что руководство Катара было осведомлено о стратегии по дискредитации потенциальных организаторов ЧМ-2022. Катарцы прицельно контактировали с влиятельными лицами в странах-конкурентах, чтобы те выступали против проведения на их территории чемпионата мира по футболу и создавали впечатление о том, будто население этих стран равнодушно к проведению ЧМ, пишет dw.com.

Международная федерация футбола (ФИФА) при решении вопроса о том, какой стране будет поручено организовать проведение чемпионата мира, уделяет особое внимание тому, чтобы проведение ЧМ вызывало широкую поддержку у населения страны-соискателя.

Между тем Катар обратил это условие против своих конкурентов, причем при этом нарушил предписание ФИФА о том, что страна-соискатель никоим образом не имеет права комментировать заявки на проведение ЧМ от других государств, отмечает Sunday Times.