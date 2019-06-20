Каталонцы извинились перед мексиканцами

Каталонское правительство извинилось перед коренным мексиканским народом за ущерб, который мог быть нанесен испанцами в ходе завоевания территории современной Мексики (1519-1521). Об этом сообщило в четверг агентство EFE, передает ТАСС.

По его информации, один из советников при правительстве Каталонии Альфред Боск выразил свою поддержку коренным народам Мексики. По его мнению, «завоевание и колонизация привели к дискриминации и маргинализации».

В марте этого года стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Глава государства настаивал на необходимости признать имевшие, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад.

В ответ правительство Испании заявило, что Мадрид не собирается приносить свои извинения.

| 2019-06-21T00:13:23+00:00 21 июня 2019, 03:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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