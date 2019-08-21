Каталония через суд хочет получить от Испанского правительства €874 млн

Власти Каталонии подадут в суд на правительство Испании, чтобы потребовать €874 млн, которые соответствуют авансовым платежам за 2019 финансовый год. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в среду замглавы правительства и советник по экономике и финансам при кабмине автономного сообщества Пере Арагонес.

Как передает агентство EFE, правительство Испании не произвело эти платежи, поскольку почти пять месяцев находится в статусе исполняющего обязанности. Прошедшим по итогам выборов в парламент страны партиям до сих пор не удалось утвердить премьер-министра. «Мы подадим в суд на правительство, чтобы были выплачены средства авансовых платежей за 2019 год, которые являются нашими, жителей Каталонии, которые нам положены по закону и которые неправильно удерживаются, с нашей точки зрения», — сказал Арагонес.