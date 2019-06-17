Касым-Жомарт Токаев посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»

«Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и Соединенные Штаты Америки рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут», — отметил президент Казахстана.