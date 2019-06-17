Касым-Жомарт Токаев посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Соединенным Штатам Америки следует найти компромисс с Китаем в торговой войне между двумя этими странами и не ставить Китай в безвыходное положение.
В интервью Euronews, опубликованном на сайте телеканала, Токаев выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в экономической сфере.
«Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и Соединенные Штаты Америки рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут», — отметил президент Казахстана.
«Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение», — сказал Токаев.
| 2019-06-17T10:02:31+00:00 17 июня 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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