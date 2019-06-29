Кассационный суд Франции отменил запрет на эвтаназию пациента в коме

Министерство здравоохранения Франции успешно обжаловало в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме более 10 лет. Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, суд аннулировал решение предыдущей инстанции, признав ее некомпетентной в данном вопросе. Согласно постановлению Кассационного суда, «право на жизнь не регулируется статьей 66 Конституции страны», поэтому «отказ государства от предоставления жизненно необходимой помощи не является посягательством на личную свободу». В то же время судья счел, что не может оценивать степень обязательности ходатайства о принятии мер по сохранению жизни Ламбера, со стороны комитета по правам инвалидов ООН.

«Больше нет никаких юридических препятствий для возобновления прекращения медицинской помощи», — заявил адвокат Патрис Спинози, защищающий интересы супруги молодого человека. В свою очередь адвокаты его родителей пригрозили судебным иском по статье «убийство» в случае, если врачи отключат их сына от аппарата жизнеобеспечения.

| 2019-06-29T00:04:35+00:00 29 июня 2019, 09:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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