Кассационный суд Франции отменил запрет на эвтаназию пациента в коме

Министерство здравоохранения Франции успешно обжаловало в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме более 10 лет. Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, суд аннулировал решение предыдущей инстанции, признав ее некомпетентной в данном вопросе. Согласно постановлению Кассационного суда, «право на жизнь не регулируется статьей 66 Конституции страны», поэтому «отказ государства от предоставления жизненно необходимой помощи не является посягательством на личную свободу». В то же время судья счел, что не может оценивать степень обязательности ходатайства о принятии мер по сохранению жизни Ламбера, со стороны комитета по правам инвалидов ООН.

«Больше нет никаких юридических препятствий для возобновления прекращения медицинской помощи», — заявил адвокат Патрис Спинози, защищающий интересы супруги молодого человека. В свою очередь адвокаты его родителей пригрозили судебным иском по статье «убийство» в случае, если врачи отключат их сына от аппарата жизнеобеспечения.