«Каспийское море – это удобная площадка для совместных российско-иранских военно-морских учений»

О военных учениях России и Ирана на Каспии, о том кому Кремль и Тегеран посылают месседж, рассказал в интервью # член Экспертного совета «Офицеров России», доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

— Недавно появилась информация о том, что Иран и Россия проведут военные учения на Каспии. Как вы оцениваете данные учения?

— Оцениваю, прежде всего, как еще один шаг к сближению официальной Москвы и Тегерана в военной сфере. Флот, как впрочем, и другие виды и рода вооруженных сил любой страны не могут развиваться сами по себе, не взаимодействуя с подобными себе воинскими подразделениями других государств. Поэтому военные моряки России и Ирана также стремятся поучиться друг у друга, перенять опыт, а главное, научиться совместно противодействовать возможным вызовам и угрозам в морской акватории.

При этом, я хотел бы отметить, что Каспийское море – это удобная площадка для совместных российско-иранских военно-морских учений. А приобретенные навыки и умения военные моряки России и Ирана смогут применять на других морях. Российские моряки – в Черном море, иранские – в Персидском и Оманском заливах, и, конечно, в Аравийском море. Обращаю Ваше внимание, именно на использование Россией и Ираном Каспийского моря в качестве совместной тренировочной площадки.

Ну не идти же, в самом деле, российским кораблям в Аравийское море, или иранским – в Черное, чтобы провести совместные учения военных моряков! Ведь подобный шаг был бы связан для обеих сторон с еще большим расходованием материальных ресурсов, преодолением различных препятствий, и вызвал бы высокую степень негатива со стороны различных субъектов международного права, как на Ближнем Востоке, так и в Черноморской акватории, и не только.

— Некоторые эксперты считают, что данные учения – это демонстрация силы Кремля и Тегерана против региональных прикаспийских стран? Насколько данный тезис верен?

— Абсолютно ложные, глупые и даже вредные тезисы! Кому Россия совместно с Ираном может угрожать в Каспийском регионе? Своему союзнику по ОДКБ и ЕАЭС – Казахстану, своему главному партнеру в этом регионе по вопросам военно-технического сотрудничества – Азербайджану, или одному из важнейших партнеров по газовому бизнесу – Туркменистану?

Не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там попросту нет! Совместные российско-иранские военно-морские учения могут способствовать созданию новых механизмов для дальнейшего расширения сотрудничества прикаспийских государств в сфере безопасности, построения инфраструктуры по защите совместных интересов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана в Каспийском море.

— Можно ли считать эти учения как определенный месседж России НАТО?

— Да, это месседж. Но не НАТО, а всем прикаспийским государствам! И заключается он в необходимости создания Каспийской военно-морской группировки оперативного взаимодействия (КВМГ ОВ) с участием боевых кораблей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. КВМГ ОВ необходимо сформировать в целях обеспечения безопасности в Каспийском море, проведения совместных учений поисково-спасательного характера, противоминных и гуманитарных операций, операций по защите окружающей среды, а также проведения визитов доброй воли.

Поэтому российско-иранское военно-морское сотрудничество в Каспийском море может стать необходимой платформой для создания полноценного института безопасности для всех прикаспийских государств. То есть, надо посылать месседжи не НАТО, а своим соседям, при этом добрые месседжи по поводу взаимовыгодного сотрудничества!

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