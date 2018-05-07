Каспийский успех сборной Азербайджана

В Каспийске (Россия) завершился чемпионат Европы по вольной борьбе. В командном зачете Азербайджан занял второе место, набрав 160 очков. Нашу команду опередила Россия (204). На ЕВРО принимали участие борцы из 29-и стран.

Отметим, что борцы вольного стиля сборной Азербайджана завоевали восемь наград: Гиорги Эдишерашвили (57 кг) и Гаджи Алиев (65 кг) стали чемпионами, Александр Гостиев (86 кг) и Шариф Шарифов (92 кг) проиграли в финале, а Муртузали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) завоевали бронзовые медали.

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