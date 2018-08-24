Каспийский экспертный клуб обсудил в Астрахани подписание Конвенции и вопросы каспийской интеграции

23 августа в Астрахани состоялось очередное заседание Каспийского экспертного клуба. В этот раз политологи, журналисты и общественные деятели собрались на базе телеканала «Астрахань 24», чтобы обсудить итоги Каспийского саммита и вопросы интеграции стран Прикаспия. Соорганизатором встречи выступил Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий – Евразия».

Дискуссионную площадку открыл главный редактор Информационно-аналитического центра Caspian Bridge (Казахстан) Замир Каражанов, вышедший на прямую связь с участниками конференции через телемост. Каражанов отметил, что на сегодняшний день в Каспийском регионе существует два актуальных вопроса для совместной работы – это проблема грузоперевозок и транспорта, а также вопрос безопасности: «Экология и туризм – это то, что в нашем регионе будет активно развиваться. А вот что касается безопасности, я считаю, что баланс сил в нашем регионе надо соблюдать, необходимо демилитаризировать Каспий, сделать невоеннизированные структуры, занимающиеся безопасностью». Эксперт также привел цифры, отражающие состояние торговых оборотов между странами: «Торговля между Ираном и Казахстаном в 2014 году составила свыше 800 млн долларов, а в прошлом году упала до 500 млн долларов. Беда регионального сотрудничества в том, что оно часто носит коньюктурный характер, а торгово-экономические связи оставляют желать лучшего».

Ещё один эксперт, директор по связям с общественностью и международным отношениям при фонде экономических, научных, социальных, культурных исследований Daneshmand (Исламская Республика Иран) Рухоллах Модаббер, дал свою оценку прошедшему саммиту по прямой связи из Ирана. Специалист отметил важность конвенции по правам Каспийского моря, которая чётко определяет границы и позволяет взаимодействовать в дальнейшем. «Мы должны говорить о том, как развивать этот регион совместно. Этот документ важен для Ирана, причём ключевым моментом является именно взаимодействие стран», сказал эксперт и предложил создать совместный медиаресурс.

Руководитель пресс-центра «Sputnik Азербайджан» Ильгар Велизаде считает, что сейчас происходит формирование нового, Каспийского региона. «Здесь важно обеспечить уровень взаимодействия, решая сопутствующие проблемы экологии, безопасности, взаимодействия между хозяйствующими субъектами наших государств. Принятая конвенция — это «рамочный» документ. Она создает условия, даёт некие виртуальные ключи, но проблемы остаются», — считает эксперт.

Также Велизаде отметил внимание к Каспию внерегиональных игроков: «Это страны, которые с нами граничат и имеют свои интересы – Узбекистан, Таджикистан. Они не имеют выхода к морям, но им важно взаимодействовать. В этом смысле подписанная Конвенция имеет более широкое географическое звучание. Есть также внерегиональные игроки из Восточной Европы, Индийского океана. Это вопросы более широкой географии».

Свою оценку интеграционным процессам в экономике и бизнесе дал ещё один эксперт из Азербайджана, директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабанов. Как отметил Шабанов, «Конвенция приведет к расширению сотрудничества в экономике. В первую очередь это касается разработки углеводородов. Но экспертное сообщество должно исходить в своих решениях, основываясь на цифрах и реальных фактах».

К вопросам бизнес-интеграции вернулся руководитель «Школы бизнеса» в Астрахани Аджимурад Теминдаров. Бизнесмен поделился опытом подготовки предпринимателей со школьной скамьи. «В Астрахани с 2011 года реализуется проект «Каспийская школа бизнеса». — рассказал Теминдаров, подчеркнув, что сегодняшние перспективные экономические процессы надо будет продолжать новому поколению, которое требует особой подготовки.

В заключении встречи свою оценку дискуссии дал политолог и председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук. Эксперт затронул культурно-гуманитарный аспект, вспомнив заседание круглого стола в Астраханском госуниверситете, которое состоялось накануне. «Я считаю, что важна активизация межвузовского обмена и студенческого сотрудничества. Где заявленная давно круговая Каспийская железная дорога, по которой могли бы путешествовать наши студенты? Паромная переправа?», — сказал эксперт.

Заседание круглого стола подытожил главный редактор телеканала «Астрахань 24» и член Каспийского экспертного клуба Александр Васильев. «Общий язык надо находить на многих уровнях, — сказал он, — мы создали корни дерева, которое начало расти и развиваться само по себе, как любая здоровая система».

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