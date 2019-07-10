Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы-шпиона FinSpy, которая может наблюдать практически за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве, в том числе читать обычные и секретные чаты в даже защищенных мессенджерах, говорится в сообщении компании.
«Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование — таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка (взлом ОС iOS для получения доступа к закрытым для пользователя функциям – ред.), а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве», — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что атакующие могут установить FinSpy на устройство, только если получат физический доступ к нему, либо, если оно было подвергнуто джейлбрейку или используется устаревшая версия Android, то они могут заразить его через SMS, электронное письмо или push-уведомление.(РИА Новости)
| 2019-07-10T16:19:28+00:00 10 июля 2019, 20:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss