Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы-шпиона FinSpy, которая может наблюдать практически за всеми действиями пользователя на мобильном устройстве, в том числе читать обычные и секретные чаты в даже защищенных мессенджерах, говорится в сообщении компании.

«Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование — таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка (взлом ОС iOS для получения доступа к закрытым для пользователя функциям – ред.), а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве», — говорится в сообщении.