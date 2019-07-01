Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс начал предсезонную подготовку с командой после перенесенного в начале мая инфаркта, сообщает AS. В первый день сборов футболисты прошли медобследование, поэтому говорить о возобновлении Касильясом полноценных тренировок пока рано.

38-летний Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Этот клуб стал для него всего вторым в карьере — Касильяс 16 лет отыграл за мадридский «Реал», в котором воспитывался с юного возраста. Его контракт с «Порту» рассчитан еще на один сезон. В португальском клубе заявили, что готовы предложить Касильясу должность и оставить его в команде и по истечении контракта.

SPORT24.ru

| 2019-07-01T22:16:37+00:00 2 июля 2019, 00:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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