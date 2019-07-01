Касильяс начал подготовку к сезону вместе с «Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс начал предсезонную подготовку с командой после перенесенного в начале мая инфаркта, сообщает AS. В первый день сборов футболисты прошли медобследование, поэтому говорить о возобновлении Касильясом полноценных тренировок пока рано.

38-летний Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Этот клуб стал для него всего вторым в карьере — Касильяс 16 лет отыграл за мадридский «Реал», в котором воспитывался с юного возраста. Его контракт с «Порту» рассчитан еще на один сезон. В португальском клубе заявили, что готовы предложить Касильясу должность и оставить его в команде и по истечении контракта.

SPORT24.ru