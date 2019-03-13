Картофель за 3 маната и прочие «прелести» наступающего праздника

Рост цен и снижение качества продукции в преддверии праздников прогнозирует глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов.

По данным главного защитника потребительских прав, цены на продукты питания в марте вырастут на 8%. Примечательно, что за январь-февраль текущего года инфляция составила 1,9%, сообщает Госкомстат. Это значит, что динамика цен серьезно превзойдет показатели начала года, сказал он #.

Подорожает не только праздничная корзина. Рост цен ожидается на прочие товары широкого потребления. А главное, поднятые из-за возросшего спроса расценки на продовольствие после спада праздничной активности покупателей останутся на том же уровне.

«Характерной чертой нашего рынка является то, что однажды поднятые цены не опускаются, — сказал правозащитник. — Что касается предпраздничного роста цен, на днях я приобрел картофель на «Зеленом базаре» за 3 маната. Признаюсь, сделал это из любопытства. Впервые пришлось увидеть этот корнеплод на местном рынке по такой цене. Ничего особенного не заметил — обычный картофель, а продавец уверял, что он особенный».

Продукты праздничной корзины обязательно подорожают, цены на них уже в процессе роста, говорит собеседник. И если сравнивать с мартом прошлого года, стоимость продуктов возросла на 4-5%. Ключевой ингредиент праздничных блюд — сливочное масло подорожало в этом году к марту прошлого года на 15%. Гусейнов ожидает, что в марте цены на мясо вырастут на 8%, продолжится подорожание сливочного масла, риса, хурмы и прочего продуктового ассортимента.

«Как правило, растущий спрос провоцирует динамику цен и это нормальное явление. Однако с падением спроса цены также должны падать, но у нас этого не происходит», — добавил правозащитник.

Эксперт обратил внимание на концепцию Минсельхоза под говорящим названием «Из села в город», в рамках которой в Баку и окрестностях столицы открываются торговые площадки для фермеров. Одна из таких торговых площадок организована по улице Низами в центре столице.

«Я наведался туда недавно. Хочу сказать, что сама инициатива предоставить возможности фермерам торговать в городе своей продукцией хорошая, но воплощение специфическое. На рынке стоял автомобиль Агентства продовольственной безопасности. Здесь же нашел трех представителей этой структуры, которые почему-то допустили отрытую продажу рыбы без намека на холодильные устройства и присутствие льда. Цены на продукты высокие. Качество сложно назвать таковым», — оценил Гусейнов.

Защитник потребительских прав задается вопросом о причинах высоких цен. Ведь если Минсельхоз создает все условия фермерам, предоставляет им торговые площадки, стоимость реализуемой здесь продукции должна отличаться от той, что мы видим на обычных рынках.

«Организаторы, призванные следить за качеством, соблюдением норм и безопасностью продуктов, сидят в отдельной комнате и распивают чай. Да, они не могут вмешиваться в ценообразование, но должны отслеживать причины высоких цен. Должны вести работу, найти слабое звено в сложившейся ситуации», — резюмировал собеседник.

Напомним, что по данным официальной статистики, за два истекших месяца цены на потребительские товары и услуги выросли в годовом исчислении на 1,9%. Продовольственная инфляция составила 1%. Непродовольственные товары подорожали на 1,2%, платные услуги населению — 3,5%.

Месячная инфляция зафиксирована на уровне 0,6%. Цены на продовольственные товары выросли в феврале по сравнению с январем на 1,1%, непродовольственные товары — 0,1%, услуги населению — 0,2%. Однако инфляционные ожидания в обществе и экспертных кругах отличаются от прогнозов чиновников. Экономисты считают, что из-за роста заработных плат и пенсий с марта этого года потребительский рынок психологически настроен на более высокий темп инфляции.

Правительство видит инфляцию на уровне 3,8% в этом году, но с такими прогнозами не спешат соглашаться независимые специалисты. Во всяком случае, этому не способствует существующая динамика и ожидания роста цен.