Картину Пикассо продали на аукционе в Канаде за $6,9 млн

Картина выполнена маслом на холсте. На нем изображена муза и возлюбленная Пикассо — Дора Маар. В описании лота говорится, что эта картина «из известной европейской коллекции, имеющая большую историю экспонирования на различных выставках, в том числе в галерее «Кутц» в Нью-Йорке в 1956 году». Перед началом торгов картина оценивалась в 8-10 млн канадских долларов ($6-7,5 млн).

Полотна Пикассо считаются одними из самых дорогих в мире. Картина «Обнаженная, зеленые листья и бюст», написанная в 1932 году, ушла с молотка на аукционе дома Christie’s в 2010 году за более чем $106 млн. При этом самой дорогой его работой, когда-либо проданной на торгах, стала созданная в 1955 году картина «Алжирские женщины (Версия О)». Она ушла с молотка в мае прошлого года за $179,4 млн.(ТАСС)