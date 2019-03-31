Картина да Винчи «Спаситель мира» пропала из Лувра Абу-Даби

Сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», пишет The New York Times. Картина должна была быть выставлена в художественном музее ОАЭ, но экспозиция была отменена «без объяснений».

Парижский Лувр, оказывающий музею консультационные услуги и предоставивший свой бренд, также «не может установить местонахождение картины», передает kommersant.ru.

«Спаситель мира» был продан с аукциона Christie’s за $450 млн в ноябре 2017 года. По информации СМИ, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однако организаторы торгов позже назвали другого покупателя: им якобы департамент культуры и туризма Абу-Даби.