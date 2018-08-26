Карло Анчелотти: «Милан» не был так уж опасен в атаке, но удивил нас двумя похожими голами

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу над «Миланом» (3:2) в матче второго тура итальянской Серии А.

«Милан» играл великолепно, но после их второго гола мы продемонстрировали огромное желание, продолжали верить в свои шансы и бились.

У меня много воспоминаний о бывших игроках, но с Гаттузо связано что-то особенное. Это был чудесный вечер, очень эмоциональный для меня. Нам всем повезло оказаться на этом матче, и мне даже не пришлось платить за билет!

«Милан» не был так уж опасен в атаке, но удивил нас двумя похожими голами. В той ситуации было очень сложно, мы изменили схему, и публика подтолкнула нас к тому, чтобы перевернуть игру.



Команда отлично знает схему 4-3-3, но может сыграть и 4-2-3-1. Мы не оказывали достаточного давления на Лукаса Билью, и мне пришлось что-то менять в полузащите», — цитирует специалиста FootballItalia.

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