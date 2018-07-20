Карлесу Пучдемону разрешено покинуть Германию

После отказа органов юстиции Испании от требования экстрадировать лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона из Германии, верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции Пучдемона. «Это означает, что господин Пучдемон может покинуть Германию», — заявила представитель суда в пятницу, 20 июля. Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто.

Накануне Верховный суд в Мадриде отозвал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и отказался от намерения добиться его выдачи. Суд обосновал свои действия решением германских органов юстиции, которые признали допустимой экстрадицию Пучдемона в Испанию лишь по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже. Это означало, что в Испании Пучдемона могли судить лишь по гораздо менее серьезному обвинению.

Карлес Пучдемон находится в поле зрения испанских органов юстиции как организатор несанкционированного референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. После провала референдума он бежал в Бельгию, однако в марте был арестован на основании международного ордера, когда проезжал через территорию Германии.

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