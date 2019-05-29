Карлеса Пучдемона не пустили в здание Европарламента

Европарламент (ЕП) не позволил войти в штаб-квартиру в Брюсселе экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону, чтобы оформить временную аккредитацию, которую дают новоизбранным депутатам. Об этом, как информирует ТАСС, сообщило агентство Europa Press.

По его информации, экс-лидер автономии, а также бывший советник регионального кабмина Тони Комин попытались попасть в здание ЕП, однако в доступе им было отказано. По данным газеты La Vanguardia, другие испанские депутаты смогли пройти в Европарламент.

По итогам выборов в ЕП сепаратистская каталонская коалиция «Свободные для Европы» Пучдемона получила два кресла. Экс-лидер автономии и Комин бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.

| 2019-05-29T22:52:52+00:00 30 мая 2019, 00:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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