Карлес Пуйоль: я был в лучшем в мире клубе

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль признался, что мадридский «Реал» дважды безуспешно пытался переманить его к себе. «Королевский клуб» предпринимал попытки заполучить Пуйоля в сезонах-2001/02 и 2004/05.

«Реал» в тот период назначил Камачо на пост главного тренера, и он хотел, чтобы мы с Роналдиньо перешли в мадридскую команду. Они пытались дважды заполучить меня, но я уже был в лучшем в мире клубе — в «Барселоне», я хотел выигрывать титулы именно в каталонском клубе», — приводит слова Пуйоля Marca.

Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выигрывал Лигу чемпионов.