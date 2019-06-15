Карин Кнайсль рассказала как пригласила Путина на свадьбу

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как вручила президенту России Владимиру Путину приглашение на свою свадьбу. В интервью австрийскому телеканалу Puls 4 в субботу она сообщила, что это произошло во время визита российского лидера в Вену в июне 2018 года, передает ТАСС.

По ее словам, история с приглашением Путина на церемонию бракосочетания в Австрию оказалась звеном в череде случайных событий, и это не был холодный расчет. Приглашения на свадьбу были доставлены из типографии ровно в тот день, когда Путина принимал в Вене австрийский президент Александер Ван дер Беллен. Оба открывали выставку в Музее истории искусств 5 июня 2018 года. Кнайсль взяла на это торжественное мероприятие стопку приглашений, чтобы раздать своим коллегам по австрийскому правительству.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые, — отметила Кнайсль — Тогда мы подошли к Путину, вручили ему карточку, я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа. Он согласился». По словам Кнайсль, для нее было совершенно неожиданным, что Путин примет приглашение на свадьбу.