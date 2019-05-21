Каракас оценил потери от экономической блокады США в 130 млрд долларов

Общие потери венесуэльской экономики от экономической блокады США составили 130 миллиардов долларов, сказал посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

«2015-2018 годы, общие потери, это может быть самая интересная картинка (презентации). Общие потери и издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады, введенной Соединенными Штатами, оцениваются в 130 миллиардов долларов», — сказал дипломат на брифинге.

По словам посла, на эти средства экономика Венесуэлы могла бы существовать в течение 9 лет.(РИА Новости)