Карабахский региональный центр лесного хозяйства будет финансироваться из бюджета

Внесены изменения в постановление «Об утверждении перечня подведомственных структур, не входящих в структуру министерства экологии и природных ресурсов».

Как сообщает в среду Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно постановлению, Карабахский региональный центр лесного хозяйства включен в раздел «финансируемые из бюджета структуры» списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, утвержденного постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2018 года.

Карабахский региональный центр лесного хозяйства был создан в январе этого года.