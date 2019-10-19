Карабахский конфликт как лозунг оппозиции

На днях глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров анонсировал новую встречу с главой МИД Армении Зохрабом Мнацаканяном. Отметим, что в рамках визита президента Азербайджана в Ашхабад состоялось двухчасовое обсуждение между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном карабахского урегулирования, детали которого не были озвучены.

Комментируя «Зеркало» процессы, развивающиеся вокруг урегулирования карабахского конфликта, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что нужно обратить внимание на дискуссию, которая произошла в рамках валдайского форума между президентом Азербайджана и Сергеем Лавровым.

«Лавров был вынужден признать, что переговорный процесс отсутствует, но он это назвал «застопорился» и так далее. Сегодня мы видим, что имитировать переговорный процесс уже нельзя. Замороженный конфликт никого в Азербайджане не устраивает. Оно не устраивает и Россию, так как они понимают, что подобную ситуацию нельзя назвать стабильной. Рано или поздно произойдет взрыв и неважно, по какой причине», — сказал Зульфугаров.

Говоря об Ашхабадской встрече, экс-министр отметил, что она была первой, после заявления Лаврова.

«Эта инерционная встреча, после того, что было на валдайском форуме. Я думаю, инициатором данной встречи был Пашинян, так как он увидел, что даже высшее руководство говорит о заторможенности переговорного процесса, и он должен быть что-то сделать. Пашинян сейчас не способен генерировать новые идеи, потому что сам создал определенные рамки в позиции Армении», — считает эксперт.

Зульфугаров также отметил, что удивлен заявлением министра Мамедъярова о встрече с Мнацаканяном.

«Анонс Мамедъярова о встрече меня удивляет. А какая повестка дня для переговоров? Любая встреча должна иметь какую-то повестку дня, а если ее нет? В таком случае очередной раунд встреч, итогов которой, как мы понимаем, не будет, на мой взгляд, излишен. Так же как и в Нью-Йорке встреча была не нужна , потому что все было и так ясно», — добавил он.

По его мнению, после валдайской речи президента, даже сопредседатели поняли, что в этой ситуации переговоры невозможны.

«Мне кажется эта ситуация была доведена и до Пашиняна в рамках визита сопредседателей в регион. С другой стороны, просто заморозить ситуацию и сделать вывод, что ничего не происходит, тоже невозможно. Поэтому встреча в Ашхабаде вызвала больше вопросов, чем ответов», — считает он.

Зульфугаров также сказал, что данное положение дел вокруг карабахского урегулирования, будет влиять и на внутриполитическую ситуацию в Азербайджане.

«Сейчас оппозиция пока поднимает вопросы социально-экономического характера. Завтра она возьмет на вооружение лозунги безрезультативности карабахского конфликта. Это естественный процесс, которого не избежать. Это будет наиболее актуальной темой для оппозиции», — резюмировал он.