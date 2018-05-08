Карабахский клан ушел, но … обещал вернуться

Во вторник, Национальное Собрание Армении (парламент) избрало лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 «против».

Теперь Пашинян должен в течение 15 дней представить президенту Армении Армену Саркисяну кандидатов на посты в правительство. По словам Пашиняна, он не исключает сотрудничества с оппонентами из Республиканской партии Армении (РПА), но олигархов в правительство обещал не приглашать.

Первые заявления нового премьера…

Никол Пашинян, теперь уже премьер-министр Армении, сделал ряд важных заявлений, среди которых были и те, которые касались Азербайджана непосредственно.

Выступая перед парламентом на тему карабахского урегулирования Никол Пашинян заявил, что карабахские сепаратисты должны вернуться за стол переговоров.

«Мы готовы к переговорам с лидером Азербайджана. Но хочу отметить, что переговоры не могут считаться эффективными, пока в них не участвует руководство Карабаха, что предусмотрено документами Минской группы ОБСЕ, посредничающей в переговорах», — заявил Пашинян.

Стоит обратить внимание и на заявление о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, я планирую встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи. Надеюсь, что состоится двусторонняя встреча, но в саммите ЕАЭС обязательно приму участие», — добавил он.

Другим важным заявлением новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна стало то, что первой его поездкой станет визит в Нагорный Карабах 9 мая.

«Первым моим шагом станет ознакомление с оперативной обстановкой на передовой линии», — подчеркнул он.

Он также пообещал, что в стране не будет преследований по политическим и экономическим мотивам.

Комментируя «Зеркало» назначение Пашиняна, журналист, политолог Орхан Джемаль, сказал, что Пашинян в начале своего движения пытался не затрагивать самые болезненные темы, которые могли бы разрушить целостность армянского общества и лишить его внешней поддержки.

«В частности, он не поднимал вопросы по ОДКБ, не поднимал вопросы по евразийской интеграции Армении, хотя ранее он на эту тему говорил. Когда его в первый раз не переизбрали, ему сказали, что у него нет плана по Карабаху, хотя данного плана нет ни у кого. Мы можем предполагать, что он укрепившись у власти может поднять вопросы о выходе из ОДКБ, может поднять вопрос о целесообразности евразийской интеграции, но вот вопрос: «А что делать с Карабахом?» он поднять не может. Потому что, точно, как и в Азербайджане, в Армении тоже нет двух мнений относительно карабахского конфликта», — отмечает эксперт.

Эксперт также сомневается в том, что переговоры по карабахскому конфликту между Пашиняном и Ильхамом Алиевым могут дать какие-то результаты.

«Более того, я думаю, что дистанцироваться Пашиняну от России не получится, так как у него есть сдерживающий крючок в лице Карабаха. Дистанцирование от России может ослабить позиции Армении в ее военной мощи и поддержки.

Когда 30 лет тому назад армяне захватили Карабах, они считали, что имеют на это право, а на выходе оказалось, решение, которое на тот момент было выгодным, сейчас является сдерживающим фактором для развития Армении как государства. Карабах оказался кандалами на ногах, обеспечивающим позиции для Армении как российского сателлита. Я не думаю, что замена Саргсяна на Пашиняна, может решить этот вопрос», — резюмировал аналитик.

Карабахский клан дожал свое…

Если же вернуться к заявлениям Никола Пашиняна, то тут четко видно то, что карабахский клан получил необходимые гарантии. Во-первых, речь идет об условии посадить за стол переговоров главу сепаратистов. В свое время экс-президент Роберт Кочарян лишил их этого права, выходца из Карабаха за столом переговоров не было и при Серже Саргсяне.

Далее, он заявил о том, что уже завтра посетит Карабах. А это означает, что Азербайджан в переговорном процессе не получил нового человека со свежими мыслями.

Вторым важным моментом является то, что ожидания многих по поводу «западности» Пашиняна не оправдались. 14 мая после встречи с президентом России все станет на свои места — Армения не сможет пойти дальше в отношениях с Западом.

И наконец, третий пункт и возможно самый важный: «В стране не будет преследований по политическим и экономическим мотивам», — заявил Пашинян. То есть, другими словами, карабахский клан получил все гарантии: преследований ( за расстрел парламента 1999 году, за силовой разгон митинга в 2008 году, за казнокрадство, коррупцию) не будет, а это означает, что карабахский клан получил все гарантии своей неприкосновенности, поэтому можно уже частично отдавать власть.

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