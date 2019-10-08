Карабахская проблема через призму «Формулы Штайнмаера»

Между Киевом и Москвой политическая оттепель продолжается, уже ожидается очередной, на этот раз уже более крупный процесс обмена заложниками и военнопленными.

Но внимание почти всех ведущих политических наблюдателей, особенно, серьезных аналитиков на этот раз приковано непосредственно к переговорному процессу между двумя странами.

Весьма интересно, что буквально пару месяцев тому назад все говорили и писали о «формуле Штайнмайера», как об отвлеченной, о некой абстрактной дипломатической инициативе, даже немецкие медиа — круги не очень-то распространялись на эту тему, потому что было неизвестно, возьмут ли ее стороны за основу или в качестве основной переговорной платформы для обсуждения восточно-украинской проблематики?

Но вот, ситуация прояснилась, уже «формула Штайнмайера» выступает в качестве основной дипломатической рамки — ориентира в обсуждениях между сторонами.

Появились даже конкретные сторонники или противники данной формулы.

Одни считают ее наиболее удобной платформой для урегулирования конфликта, другие же расценивают, мягко говоря, как, «вовсе не соответствующую национальным интересам» Украины, заодно, обвиняя действующего президента даже в измене. Недовольные политические силы и простые граждане уже начали проводить первые массовые акции протеста…

В чем же собственно говоря, заключается основное содержание данной платформы? Мы уже в предыдущих статьях по мере возможности, старались создать у наших читателей хотя бы самое общее представление о сути данной дипломатической инициативы.

А заключается она в том, что, в первую очередь, принимается специальный закон о проведении местных выборов в некоторых областях восточной Украины.

Второй шаг — это уже проведение выборов под контролем ОБСЕ. Как только, выборы будут признаны законными и демократическими, временно вступит в силу украинский закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Третий шаг будет заключаться в том, что Верховная Рада внесет соответствующую поправку в основной закон страны – в конституцию Украины.

Что тут является примечательным? Во-первых, инициатива предусматривает поэтапное решение конфликта, которое почти характерно для всех схожих проблем – понятно, что разом можно заставить кого — то только подписать акт о капитуляции!..

Но что имеется в нашей карабахской практике? Армяне настаивают на том, чтобы карабахский конфликт решался согласно «пакетному варианту», который предусматривает сразу же предоставление Нагорному Карабаху «самого высокого статуса», мало того, статуса не в составе Азербайджана, а за пределами его конституционного поля!

И Россия, как ни странно, и другие сопредседатели вот уже десятилетиями терпят такое нахальство армян, не давая им понять, что в мире так не бывает, как говорится, разом даже петух не кукарекает, даже тот ждет наступления рассвета!..

Во-вторых, вновь, более внимательно посмотрите на основные пункты «формулы Штайнмайера» — ведь, фактически тоже самое мы предлагаем армянам: после освобождения захваченных районов азербайджанские беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, там проводятся выборы и потом региону представляется новый статус!..

Признаться, мы раньше иронически подходили к разговорам о «двойных стандартах», но выходит, что они на самом деле, существуют: схожие проблемы решаются различными способами, что является самым убедительным проявлением именно двойных стандартов.

Поэтому весьма трудно сказать что-то о ближайших перспективах карабахской проблемы.

Заявление президента Азербайджана на Валдайском Форуме расставило все точки над “İ”. Но думать, что за этим обязательно последуют какие-то силовые меры – конечно, для подобных ожиданий пока нет веских оснований. Дело в том, что российский министр иностранных дел почти в то же время, с одной стороны, «упрекнул» армян в том, что они делают необдуманные заявления, сравнив даже Пашиняна с премьером Албании, с другой — заверил армян, что войны не будет, потому что Россия не допустит этого…

Поэтому ситуация остается неопределенной. Но надеемся, что последнее заявление Лаврова хотя бы частично вернет армян к уму-разуму, дав им понять, что даже самыми резкими заявлениями они ничего не добьются, поэтому надо сесть за стол переговоров.

Но мы вынуждены вновь и вновь подчеркнуть одну и ту же старую политическую истину: без соответствующих принудительных мер агрессор не отступит ни на шаг, не станет проявлять конструктивную позицию.

Поэтому не надо Кремлю играть роль щита между Баку и Ханкенди, хотя и тут «логика» понятна: Москва не заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. Ее не устраивают ни законные стремления Баку, желаюшего собственными усилиями навести порядок на собственной территории, и ни даже бредовые заявления Пашиняна, т.к. заявления последнего затрудняют продолжение почти тридцатилетней имитации переговорного процесса…