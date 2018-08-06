«Карабах» узнал своих потенциальных соперником

Сегодня в Ньоне (Швейцария) стартовала жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу, последнего перед групповым этапом.

Если агдамский «Карабах» пройдет белорусский БАТЭ в 3-м квалификационном раунде, то он сыграет в плей-офф раунде с голландским клубом «ПСВ Эйндховен».

Казахстанская «Астана», за которую выступает хавбек сборной Азербайджана Ричард Алмейда, в случае победы над хорватским «Динамо» в третьем квалификационном раунде, в плей-офф раунде сыграет со швейцарским «Янг Бойзом».

Матчи раунда плей-офф ЛЧ пройдут 21/22 и 28/29 августа.

В случае поражения от БАТЭ, агдамцы попадут в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграют с победителем пары «Шериф» (Молдова) — «Валюр» (Исландия).

Матчи раунда плей-офф ЛЕ пройдут 23 и 30 августа.

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