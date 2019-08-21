«Карабах» столкнулся с потерями перед матчем в Белфасте

Азербайджанский «Карабах» столкнулся с доселе невиданными кадровыми потерями перед еврокубковым матчем.

Как сообщает azerisport.com, перед первой игрой квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу против североирландского «Линфилда» агдамцы уже имели четыре потери в лице травмированных Бадави Гусейнова и Филипа Озобича, а также дисквалифицированных Ричарда Алмейды и Рахиля Мамедова.

К лазарету присоединился Максим Медведев, который позавчера получил повреждение на тренировке. Участие 30-летнего защитника сборной Азербайджана под большим вопросом, так как ожидается, что Медведев пропустит и предматчевую тренировку.

Также повреждение получил другой защитник – Аилтон. Бразилец вышел на поле на 77-й минуте матча 1-го тура премьер-лиги против бакинской «Кешли» и за это время успел засомневаться в своем вероятном появлении на поле в Белфасте.

Болгарский хавбек Симеон Славчев также может не сыграть против «Линфилда» в первой встрече, так как на следующей день после матча со столичным клубом выбыл из строя. Из этой тройки больше всех шансов выйти на поле имеет болгарин. Его травма не столь серьезная.

Гурбан Гурбанов столкнулся с серьезными потерями, так как все эти футболисты являются игроками «основы». Возможно, кто-то из них выйдет на поле вынужденно, к примеру, на уколах.

Матч «Линфилд» – «Карабах» пройдет завтра на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и начнется в 22:45 по бакинскому времени.